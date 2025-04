Dr. Jochen Keysberg, CEO von Apleona, sagte: „Wir danken PAI für die starke Unterstützung und Partnerschaft seit 2021. Mit Bain Capital als neuem Eigentümer wird Apleona weiterhin als eigenständiges Unternehmen am Markt agieren und seine Position als integrierter FM-Manager mit hoher technischer und digitaler Kompetenz und Eigenleistung in den Bereichen Facility Management, technische Gebäudedienstleistungen und Lösungen zur Dekarbonisierung von Gebäuden weiter entwickeln. Apleona wird sein Dienstleistungsangebot durch Akquisitionen weiter ausbauen und zum Nutzen seiner Kunden in KI, digitale Lösungen und Automatisierung investieren.“

Dr. Michael Siefke, Partner & Chair of Private Equity in Europa bei Bain Capital, sagte: „Apleona ist eines der marktführenden Facility Management Unternehmen in Europa und hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung vollzogen. In den letzten Jahren haben wir aktiv nach Beteiligungen an Unternehmen gesucht, die Gebäude dekarbonisieren, und sind stolz darauf, mit Apleona zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase zu unterstützen. Apleona profitiert künftig von Bain Capitals globalen Ressourcen und der umfassenden Erfahrung unseres Industrieteams.“

Ralph Heuwing, Partner & Head of DACH bei PAI Partners, erklärte: „Wir freuen uns, dass wir das starke Wachstum von Apleona in den letzten vier Jahren erfolgreich begleiten konnten und das Unternehmen auf seinem Weg zum führenden europäischen Anbieter für integriertes Facility Management unterstützen konnten. Wir danken dem Management-Team von Apleona für die hervorragende Partnerschaft. Mit einer starken europäischen Plattform, einem umfassenden Dienstleistungsangebot und einer klaren Führungsposition in den Bereichen Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung ist Apleona gut aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.“