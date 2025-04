IGO Industries ist ein führender Verbund von Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf technischer Gebäudeausstattung und industriellem Anlagenbau. Die Industriegruppe besteht aus Tochterunternehmen wie u. a. Bacon, Babak, Elin, EBG, Ortner, HTG und TKT Engineering. Weitere assoziierte und Gemeinschaftsunternehmen sowie die rund 25.000 Mitarbeitenden machen den Familienkonzern zum internationalen Player.

IGO Industries realisiert hochkomplexe Projekte, darunter Krankenhäuser, Rechenzentren und Industrieanlagen, mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit. Besonders in Österreich, Deutschland und Polen ist IGO Industries ein entscheidender Akteur in der Branche.

Im Interview spricht DI Iris Ortner, Geschäftsführerin von IGO Industries, über die strategische Ausrichtung ihres Unternehmens und warum sie besonders herausfordernde Projekte bevorzugt. „Je komplizierter, desto lieber“, lautet ihr Motto, wenn es um neue Bauvorhaben geht.

Sie gibt außerdem spannende Einblicke in die Veränderung des Bauwesens – von digitaler BIM-Planung (Building Information Modeling) bis hin zu nachhaltigen Lösungen wie z. B. der Wärmerückgewinnung aus Abwasser.

Wie das Unternehmen junge Fachkräfte mit der IGO Academy gezielt fördert und welche Rolle erfüllende Arbeit und Diversität spielen, verrät sie im Installateur TV Podcast-Serie mit Herbert Bachler.

Der Installateur TV Podcast (Dauer: rund 23 Minuten) ist auf verschiedenen Kanälen anzuhören: Spotifiy, Apple Podcast, Podigee.

Der Video-Podcast („Vodcast“) ist auf Youtube anzusehen.



