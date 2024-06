Bosch Innovationspreis 2024 : HTL Braunau und TGM Wien erhalten Awards für herausragende Diplomarbeiten

Die HTL Braunau gewinnt den Bosch Innovationspreis in den Kategorien „Mobility“ und „Connected Living“. Das TGM Wien gewinnt in der Kategorie „Industrial Technology“. 15 nominierte Teams präsentierten ihre Projekte bei der Preisverleihung am 13. Juni 2024 in Wien.