Das neue Stadtviertel entsteht bis 2027 auf einem rund elf Hektar großen Areal im 3. Wiener Gemeindebezirk mit einem etwa zwei Hektar großen Park im Herzen des Quartiers.

Entwickelt wird das aus 22 Baufeldern bestehende „Village im Dritten“ von der ARE als Quartiersentwicklerin gemeinsam mit dem wohnfonds_wien und der Stadt Wien. Fünf Baufelder realisiert die ARE gemeinsam mit UBM Development.

„Das Village im Dritten ist ein Fenster in die lebenswerte Zukunft Wiens, denn hier wird attraktiver Grünraum mit kurzen Wegen und klimafreundlicher Energie kombiniert. Das, was hier bei der Fertigstellung des neuen Stadtviertels Standard sein wird, soll künftig in ganz Wien zur Norm werden. Denn Wiens Zukunft ist voller Grünraum, kurzer Wege, guter Luft und erneuerbarer und leistbarer Energie. Die Klimaschutz-Erfolge Wiens der letzten Jahre stimmen mich positiv und machen das Bild einer gänzlich klimaneutralen Stadt, die auch künftigen Generationen hohe Lebensqualität bietet, schon jetzt greifbarer“, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Die ARE setzt mit dem Village im Dritten ein Zeichen: Wir bauen weiter und entwickeln gemeinsam mit Partnern dringend benötigten Wohnraum, Büros und Gewerbeflächen rund um einen zwei Hektar großen Park. In puncto Energieversorgung setzt das Village mit der flächenmäßig größten Nutzung von Erdwärme in Österreich neue Maßstäbe. Damit wird ein Großteil der Heizenergie aus lokalen, erneuerbaren Quellen gewonnen", sagt ARE Geschäftsführer Gerald Beck.

„Im Village im Dritten wird die Energie-Zukunft Realität. Wien Energie und ARE zeigen bei diesem Klimaschutzquartier, wie modernes urbanes Leben mit hohem Komfort und einem schonenden Umgang mit Ressourcen Hand in Hand geht“, so Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.



