Der Internationale Facility Management (IFM) Kongress ist auch heuer wieder der Immobilien und FM-Branchentreff des Jahres und findet am 21. und 22. November 2024 an der TU Wien statt. Hier kann man mehr über aktuelle Herausforderungen und Lösungen der Immobilien- und FM-Branche erfahren. Interessante Präsentationen und Forschungsergebnisse führender Experten, Kontakte mit anderen Fachleuten sowie neueste Trends und Technologien werden an diesen beiden Tagen geboten.

Andreas Rast, CEO DiePresse, wird am 21. November 2024 die erste Keynote halten: „Neue Arbeitswelten und ihre Bedeutung für den CEO/ Mitarbeiter-Gewinnung und -Bindung und neue Produkte in der Medienlandschaft“ lautet der Titel.

Die Umsetzung von ESG-Anforderungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ist ein viel diskutiertes Thema – derzeit herrscht noch viel Unsicherheit und die Implementierung scheint mit erheblichen Kosten verbunden.

Oliver Julian Pessoa Huber, Managing Director Sustainable Innovations & ESG, Michaeler & Partner, wird über die praktische Umsetzung von ESG im Hospitality Bereich berichten. Zum Thema ESG wird man auch erfahren, wie einer der größten Immobilieneigentümer Österreichs (die BIG) damit umgeht. Und Andrej Grieb gibt zusätzlich einen Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen.

Pat Turnbull, MA (LEED AP, IFMA Fellow, Workplace IQX) wird die US Perspektive zu „Workplace of the future“ einbringen.

Interessant könnte auch der Vortrag von Dr. Valentin Hofstätter (Raiffeisen Bank Int. AG/AT, werden: „Sind wir aus der Krise? Back to normal? Wie geht es weiter mit der (Welt-)Wirtschaft und was bedeutet das für die Immobilienwirtschaft sowie das Facility Management“.

Das aktuelle Programm ist auf der TU Wien-Website einsehbar; dort ist auch die Anmeldung möglich.



