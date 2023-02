SecondSol ist als Onlinemarktplatz im Bereich Photovoltaik konzipiert. Auf dem Marktplatz können Nutzer aus ganz Europa kaufen und verkaufen. Neben neuen und gebrauchten Produkten findet man vor allem Ersatzteile. Insbesondere nutzen Betreiber von PV-Anlagen, Installateure, Händler und Hersteller SecondSol. Gewerbliche und private Anbieter können ihre Produkte in kleinen Mengen kostenlos anbieten.

„Mit dem Marktplatz wollen wir eine DACH-weite Community schaffen, in der Nutzer Produkte in Landeswährung handeln können. Eine landeseigene Insellösung macht in unseren Augen keinen Sinn, viel zu groß sind die Vorteile einer Vernetzung der einzelnen PV-Märkte“, so Stefan Wippich. Mit seinem Fachhandel ist SecondSol selbst aktiv als Händler von PV- Ersatzteilen involviert. „Wir kaufen ständig Restposten von Händlern und Herstellern ein.“ Am Standort in Meiningen lagern auf einer Fläche von rund 8.000 qm über 250.000 PV-Ersatzteile.