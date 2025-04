In der Europäischen Union sind Gebäude für rund 30 % der CO₂-Emissionen verantwortlich. Im Hinblick auf den dringenden Handlungsbedarf im punkto Klimaschutz aber auch auf die CSRD-Berichtspflicht ab 2025 gewinnt das Thema Nachhaltigkeit auch in der Immobilienbranche rapide an Bedeutung. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung eine nie dagewesene Chance, Gebäude und Abläufe effizienter zu machen. In der sechsten Ausgabe der Techem Webinar Reihe „Energiemanagement in Immobilien“ beleuchteten Alexander Ghezzo, Gründer des GBB Awards, der nachhaltige Immobilienprojekte auszeichnet, sowie Techem CEO Matthias Göttfert die Entwicklung des Themas Nachhaltigkeit, Trends und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt.