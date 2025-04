Am Mittwoch, 9. April 2025, findet beim Flughafen Graz (ab 18:30 Uhr) der erste energytalk des Jahres 2025 statt. Bei dieser Ausgabe wird der Rohstoff Holz und sein Einsatz bei Großprojekten in den Mittelpunkt gerückt:

• Warum entscheiden sich Bauherren zunehmend für dieses nachhaltige Baumaterial?

• Welche Herausforderungen und Besonderheiten ergeben sich?

• Und wie lässt sich Holzbau rückbauorientiert planen und umsetzen?

Diese und weitere Fragen werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet – von Praxisbeispielen bis zu innovativen Konzepten. Die Gäste erhalten Einblicke in prominente Projekte, die zeigen, wie Holzbau auf große Maßstäbe skaliert wird. Die Referent:innen und Themen am 9. April 2025:

• Umbau und Erweiterung des Krankenhauses der Elisabethinen Graz (Christian Schroffenegger, MSc, Verwaltungsdirektor und Prokurist, Elisabethinen Graz)

• Leopoldquartier – Europas erstes Stadtquartier in Holzbauweise [DI Daniel Vince, MBA (Projektleitung, UBM Development) & Mag. Thomas Hellweg, MBA (Geschäftsführer, XAL GmbH)]

• Rückbauorientiertes Planen und Bauen im Holzbau [Arch. DDI Daniela Koppelhuber (Koppelhuber² und Partner ZT OG)]

Details zum energytalk am 9. April 2025 und Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.



