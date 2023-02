Die elektrische und die digitale Infrastruktur von Gebäuden müsse leistungsfähig und auf dem neusten Stand sein. Zudem müsse der Strompreis, insbesondere für grünen Strom, deutlich gesenkt werden. Nur so gelinge eine Energie-, Verkehrs- und Gebäudewende, wie Weber festhält.

„Die E-Handwerke freuen sich auf die Weltleitmesse und sie freuen sich ganz besonders darauf, endlich wieder ihre Ansprechpartner auf Seiten der Hersteller treffen zu können. Denn der persönliche Kontakt, der während der Pandemie viel zu kurz kam, ist für unsere Fachbetriebe enorm wichtig. Digitalisierung und Sektorkopplung werden künftig dafür sorgen, dass wir noch viel stärker gewerkeübergreifend arbeiten und auf vernetzte Lösungen setzen werden. Sich innerhalb der E-Branche wie auch mit Nachbargewerken auszutauschen, ist daher so wichtig wie nie“, so Alexander Neuhäuser, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH).

Der ZVEH ist in Halle 11.0 wieder mit einem Gemeinschaftsstand sowie mit dem E-Haus „powerd by Light + Building“ vertreten. Das 100 Quadratmeter große Modellhaus ist ein richtungsweisendes Beispiel für intelligent vernetzte Gebäudetechnik und legt den Fokus in diesem Jahr auf die Zukunftsthemen „Energiemanagement/Sektorkopplung“ und „Smart Health“.