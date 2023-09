Dragan Skrebic war seit 2019 in der Frauenthal Handel Gruppe tätig, zunächst als Geschäftsführer der Kontinentale, dann als Bereichsleiter für Vertrieb und Marketing. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden hat er in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und Organisationsänderungen für das Unternehmen erfolgreich umgesetzt und damit wesentlich zur positiven Entwicklung der Frauenthal Handel Gruppe beigetragen.

Wie kürzlich bekannt wurde, verlässt Skrebic nun den Konzern. Die Trennung erfolge in beiderseitig bestem Einvernehmen, wie es seitens der Frauenthal Handel Gruppe heißt. Seine Agenden übernimmt der CEO der Frauenthal Handel Gruppe, Thomas Stadlhofer.