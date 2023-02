Atos und Johnson Controls haben kürzlich eine globale Partnerschaft angekündigt. Ziel ist es, Kunden bei der Entwicklung und nachhaltigen Umsetzung ihrer „Net Zero“-Strategie zu unterstützen, indem sie die Kohlenstoffemissionen ihrer Gewerbe-, Industrie- und Bürogebäude reduzieren. Denn in den nächsten zehn Jahren müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen um 45 Prozent gesenkt werden, um das Ziel des Pariser Abkommens – die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen – zu erreichen. Angesichts der Klimakrise führen Regierungen auf der ganzen Welt neue Gesetze und Umweltstandards ein, um Net-Zero-Ziele zu erreichen. In Regionen wie Europa und den USA ist die Dekarbonisierung von Gebäuden ein wesentlicher Bestandteil der Lösung, da Gebäude etwa 40 Prozent der globalen Emissionen ausmachen.

„Nachhaltige Gebäude sind sowohl für Gemeinden als auch für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, die Emissionen in Richtung Null zu senken. Zusätzlich zu den direkten Kosteneinsparungen können sie unglaubliche Vorteile für die Umwelt und das Wohlbefinden bieten und zu Trägern eines positiven Wandels werden. Die Partnerschaft zwischen Johnson Controls und Atos stellt einen neuen Schritt in Richtung dieses gemeinsamen Ziels dar, indem sie Dekarbonisierungsstrategien und Net-Zero-Projekte in die Tat umsetzt“, erklärt Elie Girard, CEO von Atos.