Die Asfinag hat bereits zahlreiche Photovoltaikprojekte in ganz Österreich realisiert. 32 erneuerbare Energieanlagen auf Tunnelportalen, Dach- und Freiflächen sowie zwei Kleinwasserkraftwerke erzeugen rund 3.900 Kilowattpeak für die Eigenversorgung. Eigenen Ökostrom produzieren unter anderem die steirischen Autobahnmeistereien Unterwald und Knittelfeld, die Kärntner Standorte Villach, Lieserhofen und Klagenfurt sowie Inzersdorf in Wien, Ansfelden in Oberösterreich, Salzburg-Liefering und Bruck/Leitha in Niederösterreich.

Beispielsweise sind auf folgenden Tunnelportalen Anlagen in Betrieb:

- auf den A 10-Tunneln Trebesing, Katschberg und Wolfsberg in Kärnten,

- auf der S 10 in Oberösterreich am Tunnel Manzenreith,

- auf der S 1 in Niederösterreich/Wien am Tunnel Rustenfeld,

- in der Steiermark auf der A 2 am Herzogbergtunnel,

- auf der A 9 Pyhrnautobahn bereits seit 2013 am Plabutschtunnel bei Graz.