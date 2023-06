Energiepreise : AK Kärnten nimmt Kelag-Preiserhöhung unter die Lupe

Preissenkungen bei einigen Energieversorgern in Österreich stehen bereits in Aussicht - nicht so in Kärnten. Hier will die Kelag seine Kunden in den nächsten Wochen über Preiserhöhungen informieren. Ob dies rechtens ist, will die AK Kärnten nun prüfen. Lesen Sie hier, wie sich AK-Präsident Günther Goach dazu äußert.