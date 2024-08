Der „Ratgeber Regenwasser“ von Mall ist in seiner 10. aktualisierten Auflage erschienen. Autor und Regenwasser-Experte Klaus W. König hat auch für diese Ausgabe zwölf der in der Siedlungswasserwirtschaft aktuell diskutierten Fachthemen für einen zukunftsweisenden Umgang mit Regenwasser zusammengestellt. Die in der Fachbuchreihe „Ökologie aktuell“ erscheinende Werk im A4-Format (36 Seiten).