Wieland & Frauenthal : 10.000 Euro für Umbau des SOS-Kinderdorfes in Altmünster

In einer Kooperation von Wieland Moellersdorf und Frauenthal gehen nun 10.000Euro an die SOS-Kinderdörfer. Konkret wird dadurch der Umbau des SOS-Kinderdorfes in Altmünster (OÖ) gefördert. Die in die Jahre gekommene Gebäudetechnik will damit auf den erforderlichen Standard gehoben werden.