Letztes Jahr hat der Kundendienst Verband Austria (KVA) die Plattform „Women in Service Austria“ ins Leben gerufen, um Frauen im Service zu ermutigen und um sie sichtbarer zu machen.

Am Mittwoch, 22. Jänner (16 – 18:30 Uhr) lädt der KVA zum Neujahrsauftakt 2025 „Women in Service Austria“ in die Räume der A1 Telekom Austria AG (1020 Wien) ein. Diese besondere Veranstaltung zielt darauf ab, Frauen in serviceorientierten Berufen und Branchen zu fördern, zu inspirieren und miteinander zu vernetzen.

Wichtig: Bei dieser Veranstaltung sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer willkommen.

Am 22. Jänner wird Sabine Gromer, Gründerin von Magnoliatree/ Transformations-Architektin & Executive Whisperer eine Keynote halten. Sie wird dabei aufzeigen, wie unbewusste Vorurteile unseren Alltag prägen und insbesondere in stressreichen Situationen zu Mikroaggressionen führen können. Mit praxisnahen Beispielen und Handlungsempfehlungen wird sie wertvolle Impulse geben, wie man den negativen Effekten von Stereotypen im Berufs- und Privatleben erfolgreich entgegenwirken kann.

Die Teilnahme an der Veranstaltung am 22. Jänner 2025 in Wien 2, zu der man sich hier anmelden kann, ist kostenlos; KVA-Mitglieder haben Vorrang - die Plätze sind begrenzt.



