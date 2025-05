Einer der Eckpfeiler für das reibungslose Funktionieren der DigitalBox ist GC Online Plus und die verlässliche Zusammenarbeit mit Softwarehäusern. Denn passgenaue Software stellt im Zusammenspiel mit B2B-Schnittstellen sicher, dass Informationen reibungslos von der GC-Gruppe Österreich zu den Kunden (m/w/d) und umgekehrt fließen können. „Open Masterdata ist zum Beispiel so eine Schnittstelle. Sie liefert Artikelstammdaten - Produkt-Informationen und tagesaktuelle Preise - in Echtzeit in die Software unserer Kund:innen“, erklärt Johannes Kainz und führt weiter aus: „Die GC-Gruppe Österreich setzt auf die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Softwarehäusern. Das Zusammenspiel aus persönlicher Betreuung, Schnittstellen und Softwarehäusern macht die DigitalBox der GC-Gruppe Österreich zu einem einzigartigen und unverzichtbaren Werkzeug für alle, die Tag für Tag Zeit und Geld sparen wollen“, betont der Digital-Coach.



