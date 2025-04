Auch im Jahr 2024 bleiben die österreichischen Gaskunden äußerst zufrieden mit den Leistungen ihrer Gasnetzbetreiber. In einer Befragung durch das Marktforschungsunternehmen marketmind in Bezug auf die Faktoren Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität der erbrachten Netzdienstleistung haben die Kunden die Gasversorgung in allen Bereichen mit „sehr gut“ bewertet. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Ergebnisse sogar leicht verbessert. Dies zeigt die jüngste Meinungsumfrage des Marktforschungsunternehmens marketmind GmbH im Auftrag der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW).