„Das Handwerk hat goldenen Boden“ ist ein altbekanntes, nach wie vor gültiges, Sprichwort. Jedoch gilt es auch hier (wie überall) eines zu beachten: „Entweder man geht mit der Zeit, oder man geht mit der Zeit“. Will heißen: Auch das Handwerk und die SHK-Branche haben sich gewandelt. Die Ansprüche der Kunden und der Mitarbeitenden haben sich genauso verändert, wie die (digitale) Technik. Das Ziel der „SHK-Powerdays“ ist es, dass Fachhandwerker in dieser herausfordernden Zeit des Handwerks nicht nur bestehen, sondern auch erfolgreicher werden können.

Beim SHK-Powerday können die Teilnehmenden Antwort auf folgende Fragen erwarten:

Wie entwickelt man sich vom Handwerker zum Unternehmer?

Wie kann mein Betrieb weiterlaufen, wenn ich drei Monate auf Urlaub bin?

Wie kann man einen Durchschnittsumsatz von 50.000 Euro pro Kunde erreichen?

Wie können digitale Prozesse das Leben und Arbeiten leichter machen?

Wie hält man bestehende Mitarbeiter und wie findet man neue Mitarbeiter (ohne viel Geld)?

Die drei Handwerker, Erfolgsbegleiter und Vortragenden Marcus Storz (Storz Heiztechnik), Rene Kausl (Kausl, Klimacoach) und Achim Kimmich (HandwerkerImpuls) geben an diesem Tag ihr Know-how an Kollegen weiter.

Marcus Storz ist SHK-Handwerker-Unternehmer in Deutschland.

Achim Kimmich ist Pionier der Marke „KlimaCoach“ und seit vielen Jahren Erfolgsbegleiter bei der Firma Handwerkerimpuls.

Rene Kausl ist Installateur sowie Kälte-Klimatechniker und Gesellschafter/ Geschäftsführer mehrerer Unternehmen in Österreich und Deutschland.

Die drei Profis zeigen den Teilnehmenden, mit welch kleinen Veränderungen man in seinem SHK-Betrieb etwas Großes bewirken kann. Auf Augenhöhe und ohne viel Blabla wird Tacheles geredet. Details und Tickets zur Veranstaltung am 14. Februar 2025 in Ulm/ D erhält man auf der SHK-Powerdays-Website.



