Das Beratungsunternehmen McKinsey schlägt in der Studie „Zukunftspfad Stromversorgung“ vor, den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie in Deutschland zu begrenzen. Dadurch würden zugleich Kosten für den Ausbau von Stromleitungen entfallen und es könnten 150 Mrd. Euro an Investitionen bis 2035 gespart werden.

Der Haushaltsstrompreis könnte stabilisiert werden, der geringere Fachkräfte sowie Flächenbedarf erleichtere die Umsetzbarkeit, und trotzdem würden die Klimaziele erreicht.

Der deutsche Verein Global Energy Solutions e. V. (GES) geht noch einen Schritt weiter und regt in seinem Hintergrundpapier an, die Wind- und Solarkraft in Deutschland nicht über 50 % im Gesamtsystem auszubauen - alles andere sei laut GES nämlich unwirtschaftlich. Neben den volatilen Quellen Wind und Sonne brauche ein stabiles Stromsystem eine zweite Säule mit verlässlicher, regelbarer Energie. Die zweite Säule sollten Gaskraftwerke, an denen CO 2 abgeschieden wird, sein – das würde die Stromsystemkosten weiter runterbringen. Durch die Vorschläge von GES könnten bis 2035 weitere 150 bis 200 Mrd. Euro Investitionskosten vermieden werden. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland würde deutlich gestärkt.