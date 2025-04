Um den Ausbau und Umbau des Gasleitungsnetzes im Inland sowie die Anbindung an die Netze im benachbarten Ausland zu gewährleisten sowie eine sichere und kosteneffiziente Energieversorgung zu erreichen, fordert die ÖVGW von der nächsten Bundesregierung:

Klare Regeln: Rasche Weiterentwicklung der Gas-Infrastruktur ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Hochlauf von Wasserstoff und Biomethan. Eine sichere und diversifizierte Energieversorgung braucht Gas zur Stützung der zunehmend volatileren Stromerzeugung. Dafür ist allerdings ein klarer und vor allem praxistauglicher Rechtsrahmen erforderlich.

Investitionen in die österreichische Gas-Infrastruktur: Dazu zählt insbesondere der rasche Aufbau eines Wasserstoffnetzes sowie politische Unterstützung hinsichtlich der Verstärkung der vorgelagerten, ausländischen Netze zum Beispiel für den Südkorridor (SoutH2corridor). Es werden mit dem Aus- und Umbau des Leitungsnetzes auch die Voraussetzungen geschaffen, Österreich als künftige Wasserstoff-Drehscheibe in Europa zu positionieren.

Sektorkopplung: Ein ganzheitlicher Infrastrukturplan, der die Integration verschiedener Energieträger und Ressourcen optimal nutzt. Ein ganzheitlicher Plan, der Gas-, Wasserstoff-, Strom-, Fernwärme- und CO 2 -Netze miteinander verknüpft, führt zu einer effizienten und kostengünstigen Energieumstellung. Überproduktion von Erneuerbaren, die sonst abgeregelt werden, können als Wasserstoff ins Rohrleitungsnetz eingespeist werden und entlasten so das Stromnetz. Leistungsstarke Gasnetze aber vor allem auch die Berücksichtigung ausreichender Gas-Speicherkapazitäten, gleichen Schwankungen insbesondere in der Stromversorgung aus und garantieren Versorgungssicherheit.

Schaffung eines praxistauglichen Rechtsrahmens: Um Planungs- und Investitionssicherheit für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur zu ermöglichen, braucht es einen praxistauglichen Rechtsrahmen, idealer- und sinnvollerweise unter Nutzung der bestehenden Marktstrukturen- und -modelle. Um einen raschen Hochlauf zu ermöglichen, sollte die Ausgestaltung möglichst in Analogie zum bewährten Gasmarktmodell und unter Nutzung der bestehenden Markstrukturen erfolgen. Der Infrastrukturaufbau wird anfangs Finanzierungsmodelle mit staatlichen Zuschüssen benötigen.

Rasche Verabschiedung eines Erneuerbaren-Gas-Gesetzes: Um das heimische Biomethanpotenzial zu erschließen, braucht es das Erneuerbaren-Gas-Gesetz. Das Gesetz soll nach Wünschen der Gaswirtschaft analog zur Ökostrom-Förderung mit Marktprämien und wettbewerblichen Anreizen die heimische Produktion ankurbeln. Darüber hinaus bedarf es der raschen Umsetzung einer Importstrategie für Grüne Gase wie z.B. den SoutH2Corridor für Wasserstoff oder das Projekt H2EU+Store.