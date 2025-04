Österreichs Wirtschaft ist an zwei Fronten unter Druck geraten: die negativen Auswirkungen des Transformationsprozesses in der deutschen Industrie und der schwache Binnenkonsum. Beide Konjunkturmotoren sind massiv ins Stottern geraten. Dazu kommen selbstverschuldete Ursachen wie die Lohn-Preis-Spirale und Lohnstückkosten infolge unverhältnismäßiger Lohnabschlüsse in den vergangenen Jahren sowie hohe Energiekosten. Darunter leidet die heimische Wettbewerbsfähigkeit und der Standort - noch ungeachtet der Auswirkungen der neuen US-Wirtschafts- und Handelspolitik. Daher wundert auch eine Creditreform Umfrage vom vergangenen Herbst unter 1.400 heimischen Unternehmen nicht, in der das Geschäftsklima, die Erwartungen und Prognosen hinsichtlich Umsätzen und Erträgen negativer sind als zum Höhepunkt der Corona-Pandemie.

Umso mehr ist es spannend, dass im Jänner und Februar 2025 die eröffneten Firmeninsolvenzen - auf hohem Niveau - stagnieren. Ein Grund zur Entwarnung sieht darin aber Gerhard Weinhofer nicht: „Ich rechne für das laufende Jahr aufgrund des negativen Umfeldes mit 6.700 bis 7.000 Firmeninsolvenzen. Der Ball liegt nun an der Politik, die dringend notwendigen Reformen für den Wirtschaftsstandort umzusetzen.“



