Fest verwurzelt in Oberösterreich, ist die WAGNER Haustechnik für Installateur- und Industriepartner (m/w/d) seit fast zwei Jahrzehnten mit mittlerweile 50 Mitarbeitenden in der Region da. Für die Installateurkunden (m/w/d) ist WAGNER Haustechnik am Stammsitz in Hohenzell mit einer ELEMENTS Badausstellung und einem ABEX-Abholmarkt sowie zwei weiteren ELEMENTS Badausstellungen (in Tumeltsham und Wels) kompetenter Ansprechpartner. Mit dem stetig wachsenden Service- und Leistungsangebot hat sich auch der Bedarf an Fläche vergrößert. Diesem Wachstum wurde mit einer Erweiterung des Firmensitzes in Hohenzell Rechnung getragen.