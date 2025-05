Die anhaltend schwache Neubautätigkeit spürten 2024 auch die Produzenten von Rohrsystemen für Heizung und Sanitär hautnah. Laut aktuellen Daten der Marktstudie „Rohrsysteme für Heizung & Sanitär in Österreich 2025“ des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com Marktanalyse schrumpften die Herstellererlöse im Jahresvergleich um weitere 6,6 % auf rund 196 Mio. Euro. „Die Verlustbeiträge ließen sich jedoch nur noch im Neubau verorten“, sagt Andreas Kreutzer, Geschäftsführer von Branchenradar Marktanalyse. „Der Umsatz am Sanierungsmarkt wuchs bereits wieder moderat um knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Für Wachstumsimpulse sorgte 2024 nicht zuletzt der staatlich geförderte Heizungstausch, wiewohl der Ersatz eines Heizkessels nicht immer eine Neuinstallation des gesamten Wärmeverteilungssystems nach sich zieht. „Dennoch zeigt die Erhebung, dass sich der leichte Aufschwung in der Sanierung insbesondere bei Heizungsverrohrungen verfing“, so Kreutzer. „Flächenheizungen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt“. Rohrsysteme für Trink- und Abwasser entwickelten sich indessen weiterhin signifikant rückläufig.

Die Marktstudie „Rohrsysteme für Heizung & Sanitär in Österreich 2025“ kann beim Marktforschungsinstitut Branchenradar.com Marktanalyse um 4.990.- Euro (3.520,- im Abo) bestellt werden.



