Vom 1. Jänner bis 31. Juli 2024 wurden vom Land Salzburg 5.712 Wohnungssanierungen gefördert und mehr als 40 Mio. Euro dafür bereitgestellt. Mit der Sanierungsförderung des Landes für private Haushalte oder gemeinnützige Wohnbauträger in Salzburg werden thermische Sanierungen, neue Fenster oder auch die Erneuerung von Heizsystemen bezuschusst.

Die Sanierungsförderung in Salzburg lief sehr erfolgreich: „Das bereits mehrfach aufgestockte Budget wird voraussichtlich ab September ausgeschöpft sein“, las man in der Aussendung der Landeskorrespondenz am 16. August 2024. Kurz danach war es dann auch soweit: Die Sanierungsförderung des Landes Salzburg wurde vorerst eingestellt. Auf der Webseite des Landes Salzburg liest man: „Aufgrund der hohen Anzahl an Förderungsansuchen in der Sanierungsförderung wurde der Online-Förderassistent gesperrt. Förderungsansuchen können daher derzeit nicht gestellt werden“. Und weiter: „Es wird an einer zufriedenstellenden Lösung für bereits begonnene Sanierungen gearbeitet. Ziel der Regelung ist es, jenen Förderungswerberinnen und Förderungswerbern, die im Vertrauen auf die Förderung bereits Investitionen getätigt haben, die entsprechende Förderung auch zukommen zu lassen“.

„Voraussichtlich im Oktober entscheiden wir, ob wir für 2024 noch zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen können. Wer heuer keine Förderung erhält, kann diese im nächsten Jahr beantragen. Hier lässt das Land niemanden alleine, aber ich bitte um Verständnis, dass wir die Förderung aufgrund der enormen Nachfrage für den Rest des Jahres aussetzen müssen“, sagt Salzburgs Landesrat Martin Zauner in der Aussendung der Landeskorrespondenz dazu.

Bis dahin können die Salzburger (m/w/d) zumindest auf die Bundesförderung im Rahmen der Sanierungsoffensive bauen und z. B. Geld für die Heizungssanierung erhalten: Dort stehen noch rund 1.480,7 Mio. Euro an Förderungsmitteln zur Verfügung. Mit Stand 05.08.2024 wurden bereits 72.359 Förderungsanträge und darüber hinaus 69.254 Registrierungen gestellt.