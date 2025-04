Damit ist 2024 schon das fünfte Jahr in Folge mit einem realen Umsatzminus im Gewerbe und Handwerk in Österreich.

Seit 2019 (damals ging sich es ein zartes Plus von 0,5 % aus) ist die Entwicklung somit durchgehend rückläufig.

„Corona-Pandemie, Lieferkettenprobleme, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Zinshoch und zudem noch Fachkräftemangel: Diese dramatischen Umstände haben zur längsten Rezessionsphase der Nachkriegszeit geführt. Jetzt gilt es zu verhindern, dass sich diese Schwächephase strukturell verfestigt“, sagte Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), beim Pressegespräch.

Was helfen würde? „Wir brauchen rasch eine handlungsfähige Regierung, die die Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort entschlossen in Angriff nimmt.“

Besonders schwierig war 2024 für das investitionsabhängige Baugewerbe bzw. den Holzbau sowie für exportorientierte Branchen wie Metalltechniker und Kunststoffverarbeiter.

Auch für die konsumnahen Branchen war das letzte Jahresviertel 2024 mehrheitlich negativ geprägt.

Besonders schwach war das vierte Quartal 2024 für die stark von der Industriekonjunktur abhängigen Personaldienstleister und das Sicherheitsgewerbe und die sehr am Export und dem produzierenden Bereich ausgerichtete Mechatronik.