„So vielfältig die Möglichkeiten im Rahmen der Kooperation, so facettenreich ist auch das Produktportfolio von Vaillant. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit den 1a-Installateuren eine perfekte Kombination,“ so Aaron Biesenberger, Leitung Vertrieb Vaillant Group Austria GmbH. Und er präzisiert die Pläne und Überlegungen hinter der neuen Partnerschaft: „Wir bei Vaillant stehen nicht nur für innovative und langlebige Produkte, sondern auch für langjährige und nachhaltige Partnerschaften. Gemeinsam werden wir im Rahmen der Kooperation Ideen erörtern, im Gespräch Lösungen diskutieren und wollen so einen positiven Beitrag sowie einen effektiven Mehrwert für alle 1a-Partnerbetriebe bieten“.

Auch Patrick Lenhart, Geschäftsführer 1a-Installateur Marketingberatung, betont das Gemeinsame: „Es freut uns, mit Vaillant eine weitere Traditions- und Qualitätsmarke in der 1a-Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass wir, Vaillant sowie die Endkunden durch einen permanenten Dialog und Austausch voneinander profitieren werden.“