Im Jahr 2023 wurden in 17 Staaten Westeuropas 169.496 Unternehmensinsolvenzen registriert. Dieser Wert liegt um 20,9 % über dem Vorjahresstand (140.168 Fälle).

„2023 wurden in Westeuropa so viele Insolvenzen gezählt wie zuletzt 2016. Die verschärften Finanzierungsbedingungen strapazieren die Reserven der Unternehmen deutlich. Die Zentralbank (EZB) dämpfte mit Zinserhöhungen die Inflation, aber auch Konsum und Investitionen. So konnten die Unternehmen kaum Erträge erwirtschaften“, erläutert Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer von Creditreform Österreich.

In den meisten der untersuchten 17 Staaten Westeuropas stiegen die Insolvenzzahlen.

Besonders stark war der Anstieg in den Niederlanden (+54,9 %) und in Frankreich (+35,6 %).

In Schweden, Irland, Finnland, Norwegen und Deutschland stiegen die Insolvenzfälle um mehr als 20 %.

In Österreich stiegen die Unternehmensinsolvenzen 2023 um +11,7 %.

Rückläufige Insolvenzzahlen gab es dagegen in Dänemark, Luxemburg, Spanien und Portugal.