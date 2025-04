Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit und grüner Technologien sind am Arbeitsmarkt sehr gefragt. Ob Produkte, Dienstleistungen oder technische Verfahren: Quer über beinahe sämtliche Berufsgruppen und Fachbereiche sind Kompetenzen im Bereich der Nachhaltigkeit (Green Skills) essenziell. Aber welche Bildungsangebote gibt es? Und wo/ bei wem?

Green Transformation Academy Austria (GreetA) hat österreichweit Aus-, Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote im Nachhaltigkeitsbereich analysiert und eine Übersicht zu 268 Zertifikats-, Bachelor- und Masterprogramme geschaffen.

Die kompakte Übersicht zu den österreichweiten hochschulischen Green-Skills-Angeboten, filterbar nach Thema, Zeitmodell (Vollzeitstudium, berufsbegleitend bzw. -ermöglichend), Anbieter, Region gibt es ab sofort auf https://greentransformation.academy (unter „Ausbildungsangebote“).

Dort kann man sich auch zum kostenlosen Info-Webinar am 14. Mai 2025 (14 bis 15:30 Uhr) anmelden, bei dem über die spezialisierten Lehrgänge, Bachelor- & Masterprogrammen in Österreich informiert wird.