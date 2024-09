Hagel, Sturm, Gewitter und Starkregen-Ereignisse nehmen zu. Der im September 2024 einsetzende, heftige Regen bzw. Schneefall samt Sturm hielt mehrere Tage ununterbrochen an und verwandelte Teile von Österreich, Polen, Tschechien, Rumänien in Katastrophengebiete. Das Hochwasser sorgte für tagelangen Dauer-Stress bei Millionen Bürgern. Viele Menschen verloren ihr Hab und Gut, manche leider auch ihr Leben. Die aktuellen Schäden sind noch nicht alle erfasst, werden in Summe aber wohl in die Milliarden gehen. Für das Jahr 2023 beziffert der Gesamtverband der Versicherer die Schäden durch Naturgefahren in Deutschland auf 5,7 Mrd. Euro.

Der Klimawandel macht das Wetter also immer unberechenbarer. Wird sich die Lage weiter zuspitzen und welche Maßnahmen sind nötig und möglich? Was kann bzw. sollte man tun?

Die TV-Dokumentation „Risiko Extremwetter - Gewitter, Hagel und Starkregen“ von Torsten Mehltretter geht genau diesen und weiteren Fragen nach. Die 53 Minuten dauernde TV-Doku wird am Samstag, 28. September um 23 Uhr auf ARTE erstmals ausgestrahlt, kann aber schon jetzt (bis zum 27.12.2024) in der ARTE-Online-Mediathek angesehen werden.



