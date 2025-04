Frauenthal (mit den Großhändlern Elektromaterial.at, Kontinentale, ÖAG, SHT) hat eine lange Tradition in der Lehrlingsausbildung. Zahlreiche Auszeichnungen, Mitarbeitende in Führungspositionen, die ihre Karriere als Frauenthal-Lehrlinge begonnen haben, und das attraktive Angebot für junge Talente belegen das konsequente Engagement des Unternehmens. Und es veranschaulicht: Lehre bringt´s.

Derzeit arbeiten knapp 100 Lehrlinge bei Frauenthal. 2024 haben 29 junge Menschen in den Berufen Großhandelskauffrau/-mann und Betriebslogistikkauffrau/-mann ihre Ausbildung begonnen und damit den Grundstein für ihre Zukunft gelegt.

Moderne Angebote wie Lehre mit Matura, Mitarbeit in der Übungsfirma BlueBird, ein eigenes Chromebook, Auslandspraktika, Prämien, Job-Rotation, intensive Betreuung und Einbindung in den Arbeitsprozess ab dem ersten Tag bereiten die Nachwuchstalente optimal auf ihre Karriere beim Marktführer vor.