Martin Szeidl (ABEX-Verantwortlicher & geschäftsführender Gesellschafter GC Gebäudetechnik), Alexander Sollböck (Obmann des VIZ), Kersten Viehmann (GF des VIZ) und Thomas Priglhuber (Wilo) informierten über das neue Veranstaltungsformat. Die Intention hinter „Technik zum Frühstück“: In der Früh (zwischen 7 und 9 Uhr) wird Fachhandwerkern in einem der ABEX Abholmärkte „Technik zum Frühstück“ serviert. Und zwar Tipps & Tricks zu abwechselnden, technischen Themen, die nicht länger als 10 Minuten dauern. Also clevere Technik-Tipps und etwas Know-how für die Arbeit, damit es auf der Baustelle leichter reibungslos läuft.

Beim „Technik zum Frühstück“ in Brunn a. G. erklärte Wilo z. B. den Unterschied zwischen „selbstansaugender“ und „normalsaugender“ Wasserversorgungspumpe. Dabei wurde auch ein kleines Normenupdate zu Kipferl und Kaffee gereicht. Fachhandwerkern wurden aber nicht nur Erklärungen geliefert – natürlich können (bzw. sollen) die Teilnehmenden auch Fragen stellen oder ihre Probleme schildern.

Die exklusive Kooperation der GC-Gruppe Österreich und des Verbandes sieht vor, dass VIZ-Mitgliedsunternehmen (die auch bei GC gelistet sind) zu unterschiedlichen technischen Themen abwechselnd in einem der 37 ABEX-Abholmärkte in Österreich „Technik zum Frühstück“ servieren. Das neue Veranstaltungsformat wird ganzjährig in Österreich bespielt. Auf der eigenen Technik zum Frühstück-Webseite der GC Gruppe-Österreich erfährt man alles über Themen, Firmen (VIZ-Mitglieder), Termine, Orte.



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!