Der neue Präsident des HKI-Industrieverbandes Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V., Oliver Frosch, ist einer der geschäftsführenden Gesellschafter des NordCap-Unternehmensverbundes, zu dem auch Ideal AKE in Österreich sowie Nuovair in Italien gehören. Er war u. a. auch eine Dekade für Buderus tätig. Somit verkörpert er quasi den ganzen Kern des HKIs und seiner beiden Fachverbände vollends.

Oliver Frosch verwies bei der Übergabe des „Präsidenten-Staffelstabs“ auf die großen Fußstapfen, in die er tritt, ließ dabei aber keinen Zweifel, dass er sich dieser Herausforderung gerne stellen wird.

Als erste Amtshandlung schlug Oliver Frosch der Mitgliederversammlung vor, Christiane Wodtke die Ehrenpräsidentschaft zu verleihen. Dem folgte das Gremium einstimmig: Standing Ovation und Blumen waren ein eindrucksvoller Abschluss einer erfolgreichen Ära für Christiane Wodtke.



