Insgesamt 72 Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren nehmen in diesem Sommer am „HOLTER Bambini“-Programm teil. HOLTER übernimmt den Großteil der Kosten, um das Angebot möglichst vielen Mitarbeitern (m/w/d) zugänglich zu machen. Die Kinder erwartet ein abwechslungsreiches Programm, wie beispielsweise ein Besuch im Medienkulturhaus und im Tiergarten Wels oder ein Blick hinter die Kulissen der Resch-&-Frisch-Backstube.

Um eine kindgerechte Atmosphäre zu schaffen, wurde ein Schulungsraum in unmittelbarer Nähe zum firmeneigenen Spielplatz umgestaltet. Die Mahlzeiten werden in der Betriebskantine serviert, wo auf eine ausgewogene Ernährung geachtet wird.

„Das fröhliche Lachen der Kinder auf unserem Firmengelände ist der schönste Beweis dafür, dass das Programm ein voller Erfolg ist“, so Geschäftsführer Markus Steinbrecher.

Angesichts der positiven Resonanz von Eltern und Kindern ist eine Fortsetzung des „HOLTER Bambini“-Programms auch im nächsten Sommer sehr wahrscheinlich.

HOLTER setzt damit ein starkes Zeichen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Nicht zuletzt kann man „HOLTER Bambini“ auch als Motivations-Programm für die Mitarbeitenden bezeichnen – bei einem Arbeitgeber, der Beruf und Familie in Einklang bringen hilft, ist man gerne tätig oder fängt dort gerne an.



