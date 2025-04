Die deutsche Peter Jensen Stiftung verfolgt das Ziel, dem SHK-Handwerk bei der Gewinnung und Ausbildung von Fachkräften unter die Arme zu greifen. Mit Projekten wie den Hamburger Tagen für Berufsschullehrer oder dem Azubi-Radar setzt sie auf praxisnahe und moderne Ansätze. Die Stiftung arbeitet eng mit Berufsschulen, Fachbetrieben und Social-Media-Agenturen zusammen, um junge Menschen für das Handwerk zu begeistern.

Mit Herbert Bachler (von Bachler) spricht Martin Jensen, Leiter der Peter Jensen Stiftung, im Interview über die Bedeutung von Abwechslungsreichtum in der Ausbildung. Er betont die Notwendigkeit, Fachbetrieben bei der Betreuung von Praktikanten zu helfen, um eine nachhaltige Nachwuchsförderung zu sichern.

Warum das Handwerk jungen Menschen eine erfüllende und sichere Zukunft bietet und warum Stiftungsarbeit eine Investition in die Zukunft ist, verrät er auch im Gespräch mit Herbert Bachler.

Das Video zum InstallateurTV-Gespräch findet sich auf Youtube; das Audio-Format des InstallateurTV Podcast (rund 28 Minuten) ist auf Spotify, Apple Podcast und Podigee anzuhören.



