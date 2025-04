Die GC-Gruppe Österreich stellt mit dem neuen ABEX-Kanal einmal mehr unter Beweis, dass sie mit ihren digitalen Services am Puls der Zeit ist. Als branchenweit erster Großhändler in Österreich lancierte die GC-Gruppe Österreich bereits vor einigen Jahren einen TikTok-Kanal, der sich speziell an junges Publikum richtet. Während auf TikTok neben informativen Inhalten bisweilen auch mit einem Augenzwinkern agiert wird und nicht alles tierisch ernst genommen werden darf, haben die ABEX-Auftritte auf Facebook, Instagram und Whatsapp einen dezidierten Informations- und Serviceanspruch.

„Der ABEX-Auftritt auf Social Media bietet schnelle und gebündelte Information. Aber nur in Kombination mit den Ansprechpartner:innen vor Ort entfaltet sich die volle Kraft unseres Services!“, bekräftigt Martin Szeidl. In allen 37 ABEXen in ganz Österreich stehen den Installateurpartnern (m/w/d) kompetente und fachkundige Mitarbeitende zur Seite, die zu den Produkten beraten. Ein ABEX-Abholexpressmarkt verfügt durchschnittlich über 3.500 lagernde Produkte und ist damit eine ideale Anlaufstelle für den täglichen (Spontan-)Bedarf eines Installateurs.