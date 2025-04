Die Schell GmbH & Co. KG ist Spezialist für Armaturen und Produkte rund um die Sanitärtechnik und digitale Lösungen zum Erhalt der Trinkwassergüte und beschäftigt weltweit 450 Mitarbeiter.

Nach 93 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte in Familienhand haben die Geschwister Andrea und Joachim Schell (die aktuellen Gesellschafter der Schell GmbH & Co. KG) eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Unternehmens an die inhabergeführte, private Unternehmensgruppe Paragon Partners GmbH unterzeichnet. Damit bleibe die Unternehmensnachfolge gesichert ist und Schell auf Wachstumskurs, liest man dazu in der Meldung.

Paragon ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München/ D, die in etablierte mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen investiert und bereits eine breite Palette an Beteiligungen vorweisen kann.

Die Transaktion „Schell-Paragon“ steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im Mai 2025 vollzogen sein.