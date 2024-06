Ursprünglich hätte die Eröffnung des neuen Schauraums von MTF Samsung Austria im neuen Bauzentrum der Blauen Lagune in Wiener Neudorf am 14. Juni 2024 stattfinden sollen, wie man in der HLK IV-2024 Print auf S. 34 + 35 lesen kann (hier gelangen Sie zum kostenpflichtigen E-Paper dieser Ausgabe).

Nachdem die HLK IV-24 in Druck gegangen war, kam die Nachricht, dass aufgrund überraschend aufgetretener Bauverzögerungen die Eröffnung des neuen Schauraums von MTF Samsung Austria verschoben werden muss.

Das MTF Samsung Austria Team (und die HLK) bedauert diesen Umstand.

Die Schauraum-Eröffnungsfeier im neuen Bauzentrum der Blauen Lagune inkl. Vorstellung der neuen Samsung R290 Wärmepumpen-Serie wurde auf den 20. September 2024 verschoben.