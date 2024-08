Steffen Katzenberger, Geschäftsführer der REMS GmbH & Co KG: „Die Produkte der Dräger MSI sind eine tolle Ergänzung für unser Produktportfolio für den Heizungs- und Sanitärinstallateur und wir freuen uns, diese mit der gewohnten Qualität weiterhin an unsere Kunden vertreiben zu können. Mit der Übernahme des Messtechnikgeschäfts geht auch eine erfahrene und qualifizierte Belegschaft an uns über, die wir herzlich im REMS Firmenverbund willkommen heißen.”

Bernd Korthaus, Geschäftsführer der Dräger MSI GmbH: „Während wir ein Kapitel bei der Dräger MSI schließen, öffnet sich ein neues bei REMS. Die Übernahme durch REMS sichert nicht nur die Zukunft unserer bewährten Produkte, sondern ermöglicht es auch, dass viele unserer geschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin ihre berufliche Heimat hier am Standort haben. Ich bin dankbar für die Leidenschaft und das Engagement, das jeder Einzelne in die Dräger MSI eingebracht hat, und bin zuversichtlich, dass diese Tradition in guten Händen weiterlebt.”