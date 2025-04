Gernot Hanreich wurde 1969 in Klagenfurt geboren, lebte in Wien und hinterlässt zwei Kinder, seine Ehefrau und Familie.

Er studierte Elektrotechnik mit anschließendem Doktoratsstudium an der TU Wien und war dort danach auch Universitätsassistent am Institut für Industrielle Elektronik und Materialwissenschaften. Seit 2002 war er zunächst als Lehrender, danach als Leiter einiger Studiengänge und seit Juni 2013 als Departmentleiter und Studiengangsleiter für „Energie- und Umweltmanagement“ an der Hochschule Burgenland (vormals FH Burgenland) tätig. Er war Entwicklungsteamleiter mehrerer Studiengänge.

Als Rektor stand er dem Kollegium als höchstem akademischem Gremium der Hochschule drei Perioden lang vor, die vierte trat er gemeinsam mit Vizerektorin Bettina Schauer-Frank im Juni 2023 an. In dieser Funktion war er auch jahrelang Mitglied im Vorstand der Österreichischen Fachhochschulkonferenz.

Nebenbei vertrat Prof. (FH) DI Dr. Gernot Hanreich die Hochschule im Vorstand des Burgenländischen Ökoenergiefonds und war stellvertretender Vorsitzender des Josef Ressel – Senats der Christian Doppler Forschungsgesellschaft. Er war Mitglied des Rats für Forschung im Burgenland und Stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH. Neben seiner Familie und Freunden und der Hochschule gehörte seine Leidenschaft dem Eishockey-Club KAC.



Die Hochschule Burgenland dankt in der Aussendung für die Anteilnahme und bittet darum, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren.