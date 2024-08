Seit Herbst 2013 ist das Reflex Training Center (RTC) in Ahlen/ D eine vielgefragte Anlaufstelle für SHK-Fachhandwerker, Kundendiensttechniker wie auch Experten aus dem Facility Management. Die Schulungsmaßnahmen mit ihrer fachlichen Substanz in Theorie und Praxis bietet Reflex über Westfalen hinaus jetzt (neben der Dependance Dubai) auch an zwei europäischen Standorten an: In Österreichs Hauptstadt Wien und in der französischen Metropole Lyon wurden jüngst Trainingsstandorte (Reflex Training Satelliten/ RTS) eröffnet. Voraussichtlich im kommenden Jahr folgt in Polen ein weiterer internationaler RTC-Ableger.

Für Andreas Millies, seit zehn Jahren Leiter Technisches Training + Training Center bei Reflex, sind die beiden Neueröffnungen in Österreich und Frankreich eine logische Konsequenz der Entwicklungen: „Die Nachfrage und der daraus resultierende Schulungsbedarf nach unseren Systemlösungen und Produkten aus der wasserführenden Versorgungstechnik ist in den letzten fünf Jahren stetig größer geworden. Dem Tragen wir mit den Standorten in Wien und Lyon nun Rechnung. Dort können sämtliche Systeme aus unserem Portfolio nun praxisnah geschult und in Funktion erlebt werden, was natürlich einen wesentlich höheren Mehrwert bietet als die rein theoretische Wissensvermittlung über PowerPoint-Präsentationen, Betriebsanleitung und Produktkataloge.“