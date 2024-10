Der Kundendienst Verband Austria (KVA) hat die Plattform „Women in Service Austria“ ins Leben gerufen, um die Sichtbarkeit und Förderung von Frauen im Service zu unterstützen. In den vierteljährlichen Ladies+ Service Circles können sich Frauen (und auch Männer) vernetzen und ihre berufliche Entwicklung stärken.

Am Mittwoch, 16. Oktober 2024 (von 15 bis 16 Uhr), werden beim Ladies+ Service Circle-Treffen, das online stattfindet, Recruiting-Tipps für mehr Frauen im Service gegeben.

In dieser Stunde erfährt man u. a., wie gezielte Stellenausschreibungen mehr Frauen für technische Berufe anziehen. Denn die erste Stellenausschreibung ist entscheidend und beeinflusst, wie Frauen eine Stelle wahrnehmen. Mit einer erfahrenen Personalberaterin wird diskutiert, wie Unternehmen gezielt mehr Frauen für den Servicebereich oder für technische Berufe gewinnen können.

Wer bei diesem kostenfreien Online-Termin am 16. Oktober 2024 teilnehmen möchte (egal ob Mann oder Frau), kann sich direkt bei Margot Tschank vom KVA mit einem Mail anmelden [margot.tschank(at)kva.at].



