Das von der EU finanzierte Projekt „Photorama“ zur Verbesserung des Recyclings von Photovoltaik Modulen hat den European Sustainable Energy Award 2024 in der Kategorie Innovation gewonnen. Das Projekt belegte in der öffentlichen Online-Abstimmung den ersten Platz und erhielt am 11. Juni 2024 die Auszeichnung bei der Preisverleihung der European Sustainable Energy Week (EUSEW) in Brüssel.

Das Projekt „Photorama“ bringt Partner aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Norwegen und Belgien zusammen, um das Recycling von Photovoltaik-Modulen und die Rückgewinnung von Rohstoffen zu optimieren und ein Kreislaufmodell zu entwickeln, das die Lücke zwischen der Herstellungs- und der Recyclingindustrie schließen kann. Österreichischer Partner ist RHP Technology aus Seibersdorf in Niederösterreich.

„Das Recycling von PV-Paneelen ist nicht einfach“, so Projektkoordinatorin Claire Agraffeil: „Die derzeitigen Praktiken werden als 'Downcycling' bezeichnet, was zu einem irreversiblen Verlust von wertvollen Rohstoffen führt. Mit unserem Projekt wollen wir zeigen, dass Innovationen Lösungen für ein hochwertiges Recycling bieten können.“

Die Ergebnisse sind vielversprechend: Ersten Schätzungen zufolge können durch das Recycling von 1.200 Tonnen PV-Paneelen mehr als 3.800 Tonnen CO 2 -Äquivalent eingespart werden – das entspricht der Menge an Treibhausgasen, die von knapp 1.000 Autos in einem Jahr ausgestoßen wird.