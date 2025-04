Durch eine Novelle des Fachhochschulgesetzes, die mit Juli 2024 in Kraft getreten ist, haben Fachhochschulen in Österreich die Möglichkeit erhalten, sich in „Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“ umzubenennen. Damit wurde ein schon lange geforderter Schritt umgesetzt, denn schließlich haben sich die Fachhochschulen in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Das Studienangebot ist so breit wie nie zuvor und der Forschungsbereich wurde stark ausgebaut.

„Die Bezeichnung ‚Hochschule für Angewandte Wissenschaften‘ ist klarer, zutreffender und ein Statement, die bisherige Fachdominanz noch mehr in interdisziplinäre Kooperationen überzuführen“, argumentiert Pehm. Er habe sich auch als Vizepräsident der Österreichischen Fachhochschulkonferenz für die neue Möglichkeit eingesetzt.