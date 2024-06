Die Schmidt´s Haustechnik bietet ihren Installateur-Partnern (m/w/d) nicht nur einen umfassenden Service vor Ort. Durch den Verbund mit der GC-Gruppe Österreich, einem Zusammenschluss von neun SHK-Großhändlern, verfügt die Schmidt´s Haustechnik Zugriff auf einen branchenweit einzigartigen Logistikservice.

„Der österreichweite Logistikverbund der GC-Gruppe Österreich stellt sicher, dass Installateurpartner:innen in ganz Österreich schnell und punktgenau mit Ware beliefert werden. Das gilt für die Schmidt´s Haustechnik in Vorarlberg ebenso wie für die anderen Unternehmen innerhalb der GC-Gruppe Österreich“, betonte Hans-Peter Moser, geschäftsführender Gesellschafter der GC-Gruppe Österreich, anlässlich der Eröffnung des neuen Gebäudes in Bludenz.

„Die besondere Schlagkraft der Schmidt´s Haustechnik liegt genau darin: Es wird in der Region für die Region entschieden, das Team von Schmidt´s kennt die Bedürfnisse der Kund:innen in Vorarlberg ganz genau. Mit der zusätzlichen Logistikkraft durch die GC-Gruppe Österreich kann die Schmidt´s Haustechnik Tag für Tag einfach persönlich und einfach verlässlich sämtliche Bedürfnisse der Kund:innen erfüllen – und das vom hochmodernen, neuen Standort in Bludenz aus“, sagt Hans-Peter Moser abschließend.



