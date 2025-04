Als neuer ÖVGW-Präsident wird sich Stefan Wagenhofer weiterhin für den umweltfreundlichen Energieträger Gas einsetzen, insbesondere für die Weiterentwicklung und Diversifizierung der Gasinfrastruktur und die Umstellung auf Grünes Gas. „Als ÖVGW-Präsident und Sprecher sehe ich in den nächsten Jahren die zentralen Herausforderungen in der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, die Erreichung der europäischen Klimaziele bei gleichzeitiger Gewährleistung von wettbewerbsfähigen Energiepreisen für die Unternehmen und Haushalte. Nur mit der Integration von Grünen Gasen wie Biomethan oder Wasserstoff kann das gelingen. Grüne Gase sind klimaneutral, verbrennen feinstaubfrei und lassen sich problemlos in der vorhandenen Gasinfrastruktur transportieren und speichern“, so Stefan Wagenhofer.

Die Energiekrise zeigte, dass Gas als Energieträger und Rohstoff mittel- und langfristig nicht ersetzbar ist. Wichtig sei es, möglichst rasch die Erzeugung von Grünem Gas zu steigern, um so auf klimafreundliche Weise für 100 % Versorgungssicherheit sorgen zu können. „Der ÖVGW kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. So werden wir im kommenden Jahr neue Regelwerke für Wasserstoff, wie zum Beispiel die ‚Umstellung von Gasleitungen für den Betrieb mit Wasserstoff‘, veröffentlichen. Technische Fragestellungen in diesem Zusammenhang werden im Vorfeld durch unsere Forschungsprojekte geklärt. Auch werden wir unser Schulungsangebot dahingehend ausbauen. Im Frühjahr 2025 starten wir mit einem Kurs „Basiswissen Wasserstoff“ und einem neuen Schulungsprogramm zur Sachkundigen Person für Wasserstoffsysteme in Kraftfahrzeugen“, sagt Wagenhofer.