Wer bei der größten und legendärsten Branchen-Regatta nächstes Jahr dabei sein möchte, sollte zu einem der ISZ Märkte segeln, dort den Anker werfen und sich seine Unterlagen sichern. Installateure, die beim ISZ Cup 2025 dabei sein möchten, können sich noch bis zum 30. September 2024 in einem der ISZ Märkte der Frauenthal (Kontinentale, ÖAG, SHT) anmelden – dort erfährt man alle Details, gibt es Teilnahmeformulare und Sammelpässe. Das Sammeln der Seemeilen hat bereits am 1. Juni begonnen und läuft bis 31. Mai 2025.

Der Termin für den ISZ Cup 2025 steht seit Kurzem fest: Vom 4. bis 8. Oktober heißt es nächstes Jahr „Leinen los“. In Pula (Kroatien) werden rund 80 Boote an den Start gehen. Neben Peter Schenk, Leiter der Vertriebsinfrastruktur, und dem Organisationsteam, werden folgende Fixstarter dabei sein: Austria Email, ALVA, AWT, BWT, Duka, Duravit, Geberit, Grohe, Grundfos, Hansgrohe, Hawle, Herz, HOMA, HL, Kludi, Laufen, Ochsner, Poloplast, Rems, Steinbacher, Uponor, Vaillant, Viega, Villeroy & Boch, VONO, Wilo.



Schon den kostenlosen, wöchentlichen HLK-Newsletter abonniert?

Hier geht’s zur Anmeldung!