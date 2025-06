Der neue Obmann begreift die Sparte des österreichischen Gewerbe und Handwerks mit seinen 27 Bundesinnungen, den dazugehörigen Landesinnungen, und den 297.715 aktiven Spartenmitgliedern als einen für die österreichische Wirtschaft sehr wichtigen Player, in der Zusammenarbeit groß geschrieben wird.

Manfred Denk meint in einer der ersten Stellungnahmen in seiner neuen Funktion: „Wir brauchen einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung, wettbewerbsfähige Qualifikationen und einen Aufbruch zu Innovationen! All das ist nur möglich, wenn wir als Gewerbe und Handwerk zusammenhalten und gemeinsam agieren." Er sieht die 297.715 aktiven Spartenmitglieder als Innovationsbringer für die Wirtschaft und bezeichnet sie mit ihrem täglichen Kontakt zu Kunden (m/w/d) auch als Schlüssel, um das Stimmungsbarometer in Politik, Gesellschaft und Medien in Österreich ins Positive zu drehen.