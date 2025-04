Prozesswasser, wie Abwässer oder Kühlwasser aus der Industrie und der Stromerzeugung, fallen täglich in großen Mengen an und bergen ein großes Wärmepotenzial. Dieses meist ganzjährig verfügbare Wärmepotenzial wird bis dato aber noch kaum bzw. gar nicht genutzt, obwohl es interessante energetische Weiternutzungsmöglichkeiten gibt (z. B. zum Heizen und/oder Kühlen).

Aber wo genau liegen die Wärmepotenziale und wie lassen sich diese optimal nutzen? Ließen sich damit sogar neue Geschäftsmodelle entwickeln?

Auf diese Fragen liefert die Online-Veranstaltung am 14. November 2024 (14.30 – 16 Uhr) von Green Energy Lab entsprechende Antworten und informiert zugleich über interessante Praxis-Beispiele bzw. Vorhaben. Das Programm:





14:30 Uhr: Start & kurze Intro

14:35 Uhr: Überblick Technologien und Potenziale (Flora Prenner und Rainer Wiedemann | Rabmer Group)

14:55 Uhr: Best Practice Beispiel Virtuelles Kraftwerk Gleisdorf (Erich Rybar | Feistritzwerke-STEWEAG-GmbH)

15:15 Uhr: Best Practice Beispiel Wärmenetz in Wald im Pinzgau (Christian Pugl-Pichler | Salzburg AG)

15:35 Uhr: Fragen & Antworten

Ca. 16 Uhr: Abschluss & Ausblick

Wer sich informieren möchte - auf der Website von Green Energy Lab kann man sich anmelden.

