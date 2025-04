Erst vergangenes Jahr eingeführt, wird die Mehrwertsteuer-Befreiung für PV-Anlagen bis 35 kWp in Österreich schon wieder abgeschafft.

In der ersten Nationalratssitzung der neuen österreichischen Bundesregierung am 07. März 2025 wurde u. a. beschlossen, dass die MWSt.-Befreiung für kleine Photovoltaikanlagen ab 1. April 2025 gestrichen wird und ein Energiekrisenbeitrag-Strom, als zusätzliche Abgabe für Anlagenbetreiber, kommt.

Für PV-Anlagen, für die bis einschließlich 6. März 2025 ein Vertrag abgeschlossen wurde oder die bis 31. März 2025 fertig installiert werden, kann die MwSt.-Befreiung noch genutzt werden. Für Anlagen, bei denen weder der Vertragsabschluss noch die Fertiginstallation in diesen Zeitraum fällt, gilt der Regelsteuersatz von 20 % - alternativ kann die demnächst startende Investitionsförderung der OeMAG beantragt werden.

Der Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) kritisiert den Wegfall der MWSt.-Befreiung scharf und spricht von einem „Fehlstart in der Energiepolitik“.